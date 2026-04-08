В "Динамо" заявили, что недовольны результатом матча с "Краснодаром"
21:08 08.04.2026
В "Динамо" заявили, что недовольны результатом матча с "Краснодаром"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Футбол. Кубок России. "Динамо" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. Кубок России. "Динамо" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что в клубе не удовлетворены результатом первого матча финала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара".
В среду "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0. Московская команда нанесла 14 ударов, три из них пришлись в створ ворот.
"С "Краснодаром" можно играть. Если бы реализовали преимущество во втором тайме, настроение было бы лучше. Ничего не потеряно - мы едем в Краснодар за победой. Конечно, мы не удовлетворены результатом этого матча. Но есть еще второй. Наша задача идти дальше, будем бороться за Кубок", - заявил Пивоваров журналистам.
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Иван Абросимов показал прямую красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву за фол на подступах к штрафной "Краснодара" на полузащитнике "Динамо" Бителло. После вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), судья отменил первоначальное решение и показал игроку "быков" желтую карточку.
"Если отменили, значит, по мнению судей, это не красная. У них было время проверить. Мы тоже проверим. Сначала посмотрим эпизод, потом примем решение по обращению в ЭСК", - добавил Пивоваров.
Ответный матч финала пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо" состоится в период с 5 по 7 мая. Точная дата станет известна позднее.
ФутболСпортПавел ПивоваровВалентин ПальцевКраснодарДинамо (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
