В "Динамо" заявили, что недовольны результатом матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что в клубе не удовлетворены результатом первого матча финала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара".

"Если отменили, значит, по мнению судей, это не красная. У них было время проверить. Мы тоже проверим. Сначала посмотрим эпизод, потом примем решение по обращению в ЭСК", - добавил Пивоваров.