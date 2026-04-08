"Динамо" призвало помочь жителям Дагестана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) махачкалинский футбольный клуб "Динамо" призвал помочь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения в регионе.
Клуб прикрепил к обращению ссылку для сбора средств на помощь пострадавшим от стихии. Цель сбора - 500 миллионов рублей.
В среду пресс-служба РФС сообщила РИА Новости, что матчи Кубка России, а также ближайшие туры чемпионата страны будут посвящены пострадавшим от наводнений жителям Дагестана. В рамках акции "Сильные вместе" на все матчи Кубка России, РПЛ и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой", а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержку жителям региона. РФС также призвал спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.