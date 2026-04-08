"Динамо" призвало помочь жителям Дагестана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) махачкалинский футбольный клуб "Динамо" призвал помочь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения в регионе.

Клуб прикрепил к обращению ссылку для сбора средств на помощь пострадавшим от стихии. Цель сбора - 500 миллионов рублей.