В Ленинградской области возбудили дело из-за случаев отравления в детсадах
22:30 08.04.2026 (обновлено: 22:37 08.04.2026)
В Ленинградской области возбудили дело из-за случаев отравления в детсадах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после выявления случаев инфекции в детских садах в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
По информации ведомства, в СМИ сообщалось о распространении инфекции в детских садах, в том числе на территории Всеволожского района Ленинградской области, в связи с чем родители с детьми были вынуждены обратиться в медицинские учреждения. В детских садах были введены карантинные меры.
"Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении.
Ранее межрегиональное управление роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщало, что из-за очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников детских дошкольных образовательных учреждений группы компаний "Эрудит" была приостановлена деятельность 47 учреждений.
Детские сады "Эрудит расположены в Петербурге и Ленинградской области. У организатора питания ООО "Альфа групп" и поставщика продукции ООО "Лидер групп" были выявлены нарушения санитарного законодательства. Также в отобранной пробе продукции "мясо цыплят-бройлеров" изготовителя АО "Василевская птицефабрика" (Пензенская область) выявлена сальмонелла.
