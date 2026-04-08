Певица Жасмин поможет семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Жасмин (Сара Шор) приняла решение оказать помощь 30 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане.
"Наша семья приняла решение оказать прямую помощь 30 семьям, потерявшим жильё, оставшимся с детьми на улице в это сложное время. Моя команда сейчас связывается с ними. Я с вами", - сообщила певица в Telegram-канале.
Она добавила, что уже несколько дней находится на связи с администрацией республики и властями Дербента.
"В Дербенте нас с детства учили, что чужой беды не бывает, вне зависимости от национальности и вероисповедания", - заключила артистка.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
7 апреля, 19:47