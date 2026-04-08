Батраков может перейти в "ПСЖ" этим летом, пишут СМИ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти во французский "Пари Сен-Жермен" этим летом, сообщает портал "Чемпионат".

По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о Батракове. Представитель "ПСЖ" вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров.

Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за "Локомотив" в различных турнирах, забив 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.