Батраков может перейти в "ПСЖ" этим летом, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
17:21 08.04.2026 (обновлено: 17:33 08.04.2026)
Батраков может перейти в "ПСЖ" этим летом, пишут СМИ

"Чемпионат": "ПСЖ" рассматривает вариант с трансфером Батракова этим летом

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти во французский "Пари Сен-Жермен" этим летом, сообщает портал "Чемпионат".
По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о Батракове. Представитель "ПСЖ" вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за "Локомотив" в различных турнирах, забив 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.
За "ПСЖ" с 2024 года выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, который в текущем сезоне провел 17 матчей, пропустил 18 мячей и семь раз отыграл на ноль.
