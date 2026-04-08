"Авангард" обыграл ЦСКА и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" на своем льду обыграл московский ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Константин Окулов (12-я, 60-я минуты) и Майкл Маклауд (35). Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков отразил 19 бросков и оформил первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и 24-й в карьере в КХЛ.
08 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
11:49 • Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
14:32 • Майкл Маклеод
(Джованни Фьоре)
19:46 • Константин Окулов
"Авангард" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч противостояния пройдет 10 апреля в Омске, после чего серия переедет в Москву.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).