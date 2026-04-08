Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" обыграл ЦСКА и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
19:00 08.04.2026 (обновлено: 19:04 08.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКонстантин Окулов
Константин Окулов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" на своем льду обыграл московский ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Константин Окулов (12-я, 60-я минуты) и Майкл Маклауд (35). Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков отразил 19 бросков и оформил первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и 24-й в карьере в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
3 : 0
ЦСКА
11:49 • Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
14:32 • Майкл Маклеод
(Джованни Фьоре)
19:46 • Константин Окулов
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Авангард" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч противостояния пройдет 10 апреля в Омске, после чего серия переедет в Москву.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).
ХоккейСпортКонстантин ОкуловНикита СеребряковАвангардЦСКАКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала