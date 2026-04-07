Рейтинг@Mail.ru
Лут назвала сумму ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 07.04.2026
Лут назвала сумму ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане

© Фото : Правительство Дагестана/MAX — Последствия подтопления в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ущерб от паводков сельскому хозяйству Дагестана составил 640 миллионов рублей, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"По предварительным расчетам, представленным минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 миллионов рублей. Как Сергей Алимович (глава Дагестана Меликов - ред.) сказал, у нас пострадали сельхозугодия, виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно у личных подсобных хозяйств", - сказала она на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияОксана ЛутВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала