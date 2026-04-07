Лут назвала сумму ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ущерб от паводков сельскому хозяйству Дагестана составил 640 миллионов рублей, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"По предварительным расчетам, представленным минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 миллионов рублей. Как Сергей Алимович (глава Дагестана Меликов - ред.) сказал, у нас пострадали сельхозугодия, виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно у личных подсобных хозяйств", - сказала она на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.