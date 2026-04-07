Ученые опровергли миф о пирамидах в Антарктиде

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Сети снова заговорили о загадочных антарктических ландшафтах. Поводом стали спутниковые снимки, на которых в южной части ледяного континента отчетливо видны три геометрически правильные возвышенности.

Все дело в том, что их очертания так похожи на египетские пирамиды на плато Гиза, что многие пользователи заподозрили неладное. И тут же начали гадать: кто мог создать эти гигантские объекты?

Гора и ее четыре грани

Ученые, впрочем, не разделяют восторга интернет-пользователей и призывают не торопиться с выводами. Как пояснили эксперты в беседе с Live Science , в этом случае вполне может сработать "бритва Оккама": не нужно придумывать сложных объяснений там, где все можно понять через простые природные процессы. Скорее всего, перед нами обычный результат геологической эрозии, растянувшейся на сотни миллионов лет.

Профессор Эрик Риньо из Калифорнийского университета в Ирвайне пояснил:

"Де-факто это просто гора, форма которой напоминает пирамиду. Такие вершины встречаются. Правда, обычно у них одна или две грани, а тут целых четыре".

Вместе с коллегой Маури Пелто, профессором наук об окружающей среде в колледже Николса, они объясняют, что такую форму могли создать процессы морозного выветривания.

Вода и талый снег попадают в трещины породы, замерзают, расширяются и разрушают камень изнутри. За миллионы лет таких циклов скала постепенно обрабатывается, приобретая геометрически правильные очертания. Тот же механизм, по словам ученых, сформировал знаменитую вершину Маттерхорн в Альпах.

В пользу естественного происхождения говорит и однородность породы. Три склона антарктической горы разрушались с одинаковой скоростью — это указывает на то, что внутри нет искусственных прослоек или кладки, а порода монолитна.

"Это верный признак того, что гора сложена из единого слоя, — поясняет Пелто. — Там нет мягких включений, которые могли бы разрушаться быстрее. Только восточная сторона оказалась чуть более устойчивой".

Стоит отметить, что у этой горы в хребте Эллсуорт даже имени нет. По данным Геологической службы США за 2007 год, массив впервые заметили с воздуха — его открыл американский летчик Линкольн Эллсуорт еще в ноябре 1935 года.

Сам район давно известен ученым: там находили трилобитов, которым больше полумиллиарда лет.

К югу от этих трех вершин, в районе Патриот-Хиллз, расположена климатическая станция.

"Скорее всего, этот пик оттуда виден невооруженным глазом", — замечает профессор Пелто. Так что вряд ли "пирамида" оставалась незамеченной исследователями.

Конечно, интернет-версия о древних цивилизациях и инопланетянах выглядит куда интереснее. Но аргументы геологов звучат убедительнее. Точку в споре могли бы поставить только полноценные экспедиции.

Как иронично заметил профессор Пелто, у теорий заговора есть и плюс:

"По крайней мере, они заставляют людей думать. Кто знает, возможно, пока они размышляют, то узнают для себя что-то новое о геологии".

"Что он там нашел?" — материалы со съемками в Антарктиде изъяли

Почти вся Антарктида скрыта подо льдом. Только 0,3% территории — это коренные породы: отдельные горные вершины , хребты и небольшие участки суши, которые называют антарктическими оазисами. Лед там в среднем достигает 1800 метров толщиной, а местами — больше четырех километров.

Это самый таинственный материк, потому что малоизученный. Тем пристальнее внимание научного сообщества к каждой экспедиции в Антарктику. Одной из самых известных, к слову, является экспедиция Жака Ива Кусто в 1972 году.

Экспедиция Кусто в Антарктиду в 1972 году до сих пор окутана тайной. Одни говорят, что знаменитый океанограф нашел там инопланетян. Другие уверены: пленки со съемками на ледяном континенте у него изъяли спецслужбы, а материалы засекретили.

© AP Photo / The Cousteau Society Французский океанограф Жак Ив Кусто

Официально Кусто собирался изучать животный мир и снимать фильм. Но по пути в Антарктику, пока его судно пересекало Атлантику, он успел заскочить в Нью-Йорк. Там он работал в американских архивах и встречался с политиками, которые к биологии имели весьма отдаленное отношение. По данным СМИ, Кусто даже заключил договор с НАСА: ему выделили вертолет и пообещали сканировать со спутников те районы Антарктиды и океанского дна, на которые он укажет.

Хотя логичнее было бы изучать восточную часть континента — там фауна богаче, — Кусто выбрал западную. В декабре 1972 года его судно направилось к Земле Элсуэрта. Это место, где практически нет живности. Зато именно там находится впадина Бентли — одна из самых глубоких в мире, скрытая под толщей льда.

Немецкий писатель Ганс фон Кранц, ссылаясь на рассказы одного из аквалангистов экспедиции , вспоминал, что у команды сложилось ощущение, что Кусто что-то искал. На пятый день плавания радары засекли у мелководья крупный объект. Решили спускаться. На дне океана водолазы обнаружили целый авианосец без опознавательных знаков. Узнав о находке, Кусто тут же кому-то позвонил на берег.