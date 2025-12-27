Рейтинг@Mail.ru
Что обнаружила подо льдами Антарктиды команда Жака Ива Кусто
08:22 27.12.2025 (обновлено: 12:13 27.12.2025)
Что обнаружила подо льдами Антарктиды команда Жака Ива Кусто
Что обнаружила подо льдами Антарктиды команда Жака Ива Кусто
Что обнаружила подо льдами Антарктиды команда Жака Ива Кусто

Исследовательское судно у берегов Антарктиды
© Fotolia / fotodeandre
Исследовательское судно у берегов Антарктиды
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Тайна экспедиции знаменитого Жака Ива Кусто в Антарктиду в 1972 году до сих пор покрыта мраком. Одни говорят, что знаменитый исследователь якобы нашел там инопланетян, другие утверждают, что материалы съемок на ледяном континенте у Кусто отобрали спецслужбы и спрятали под грифом "секретно".
Что на самом деле увидел легендарный путешественник?

"Дал ключ от мира безмолвия"

Знаменитый французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг и фильмов Жак Ив Кусто родился 11 июня 1910 года. О себе он часто говорил как об "океанографическом технике". Его работа для многих людей открыла заманчивый мир глубин.
Французский океанограф Жак Ив Кусто
© AP Photo / The Cousteau Society
Французский океанограф Жак Ив Кусто
Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году Кусто разработал и испытал акваланг. Он также изобрел водонепроницаемые камеры, осветительные приборы и первую подводную телевизионную систему.
В 1961 году Жака Ива Кусто наградили золотой медалью Национального географического общества, где были начертаны слова: "Человеку Земли, который дал людям ключ от мира безмолвия".

Заручился поддержкой НАСА

Много неясных моментов по поводу самой загадочной экспедиции "подводного маэстро" в Антарктиду в 1972 году.
Лодка в Антарктиде
© Depositphotos.com / timwege
Лодка в Антарктиде
Официально Кусто должен был исследовать жизнь животных и снимать фильм. Но, пока экипаж вел судно через Атлантику, он успел побывать в Нью-Йорке, где работал с американскими архивами и встречался в США с политиками, далекими от биологии.
Кусто, утверждали СМИ, даже подписал договор о сотрудничестве с НАСА — ему выделили вертолет и обязались просканировать со спутников те участки Антарктиды и морского дна, на которые укажет исследователь.
Хотя животный мир континента лучше всего было изучать в его восточной части, Кусто выбрал для исследований западную часть Антарктиды. А в декабре 1972 года судно направилось в Антарктику, к Земле Элсуэрта — месту, в котором практически нет фауны.
Ледники
© РИА Новости / Илья Тимин
Ледники
Именно там находится впадина Бентли — одна из самых глубоких впадин в мире, скрытая под огромным слоем льда.

Корабль без опознавательных знаков

Автор аргентино-германского происхождения Ганс фон Кранц со слов одного из аквалангистов экспедиции Жана Андрэ пишет — у экипажа корабля сложилось ощущение, будто Кусто что-то искал.
На пятый день плавания у берегов Земли Элсуэрта радары засекли на мелководье большой объект. Было принято решение о спуске. По свидетельствам очевидцев, на дне океана они обнаружили совершенно целый корабль, в котором можно было безошибочно опознать авианосец.
Дайвер
© Depositphotos.com / agiampiccolo
Дайвер
Странно было то, что для маскировки авианосец был выкрашен в белый цвет, а опознавательных знаков на нем не было.
Как только о находке стало известно Кусто, он сразу кому-то о ней сообщил на суше. Попытки проникнуть внутрь корабля ни к чему не привели. Через несколько дней команда покинула место стоянки. По возвращении исследователя во Францию пленки со съемками затопленного корабля изъяли спецслужбы, пишет Life.
Когда через несколько лет в эти воды снова пожаловала международная экспедиция, никакого корабля она не нашла — он словно растворился в воде.
Фотопленка
© Flickr / adpowers
Фотопленка

Откуда взялся авианосец?

Существует предположение, что Кусто мог обнаружить сверхсекретный нацистский авианосец "Манфред фон Рихтгофен", принимавший, по некоторым данным, участие в арктической экспедиции немцев 1938–1939 годов.
Если допустить, что Кусто передал координаты корабля американцам, то это объясняет исчезновение корабля: они, очевидно, подняли его с глубины или ликвидировали. Оставили после себя только догадки о назначении корабля и его грузе.
Французский океанограф Жак Ив Кусто
© AP Photo
Французский океанограф Жак Ив Кусто
После окончания войны многие бумаги из нацистских архивов вывезли в США. Там американцы могли найти сведения, объясняющие, что именно происходило в Антарктиде с 1939 по 1944 год, и понять, что же находилось на борту авианосца "Фон Рихтгофен".
Однако подтверждения этой информацией нет. И, скорее всего, не появится. Даже если все правда, вряд ли США раскроют тайну. И вряд ли этого хотел сам Жак Ив Кусто.
 
 
 
