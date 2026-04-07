Гендиректор "Спартака" назвал задачу клуба по сокращению расходов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что футбольный клуб ставит перед собой задачу по сокращению расходов.
Как следует из отчетности "Спартака", с которой ознакомилось РИА Новости, чистый убыток клуба за 2025 год составил более 3,5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом, как следует из отчетности, расходы "красно-белых" на оплату труда в прошлом году составили 9,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 18,7%.
"Год (футбольный), как вы знаете, заканчивается 30 июня. Мы завершаем работу над бюджетом, будем его защищать перед советом директоров, поэтому все впереди. Естественно, задача А - максимизировать прибыль, Б - минимизировать косты", - сказал Некрасов.
"Сложно сказать", - отметил гендиректор "Спартака", отвечая на вопрос о том, сократится ли бюджет клуба.
"Спартак" в сезоне-2025/26 после 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание от третьей строчки составляет 3 очка, от первой - 11.
9 декабря 2025, 18:45