Гендиректор "Спартака" назвал задачу клуба по сокращению расходов

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
09:01 07.04.2026
Гендиректор "Спартака" Некрасов назвал задачу клуба по сокращению расходов

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что футбольный клуб ставит перед собой задачу по сокращению расходов.
Как следует из отчетности "Спартака", с которой ознакомилось РИА Новости, чистый убыток клуба за 2025 год составил более 3,5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом, как следует из отчетности, расходы "красно-белых" на оплату труда в прошлом году составили 9,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 18,7%.
"Год (футбольный), как вы знаете, заканчивается 30 июня. Мы завершаем работу над бюджетом, будем его защищать перед советом директоров, поэтому все впереди. Естественно, задача А - максимизировать прибыль, Б - минимизировать косты", - сказал Некрасов.
"Сложно сказать", - отметил гендиректор "Спартака", отвечая на вопрос о том, сократится ли бюджет клуба.
"Спартак" в сезоне-2025/26 после 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание от третьей строчки составляет 3 очка, от первой - 11.
ФутболСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    23
    28
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала