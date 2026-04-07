МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал погоду в Дербенте аномальной, уточнив, что в результате обильных осадков в регионе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Он отметил, что только 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячных нормы осадков. Таких показателей не фиксировалось за всю историю метеонаблюдений.
"Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища", - сказал Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.