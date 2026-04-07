Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Дагестане

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Дагестане, где ожидается третья волна паводка.

"Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения", — подчеркнул он.

Президент потребовал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку, в том числе правовую и медицинскую. Он поручил держать на контроле санитарную обстановку в затронутых стихией районах, а также создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий.

Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, сегодня утром в Дагестане выпустили очередное штормовое предупреждение, а 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.

С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков . По его словам, причиной паводка стал циклон с Каспийского моря. Основной удар пришелся на Дагестан и Чечню, что привело к резкому подъему уровня воды в реках. Усугубил ситуацию прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

"Остаются подтопленными свыше двух тысяч домов и приусадебных участков", — отметил министр.

В республике продолжают оценивать ущерб, по итогам комиссия может повысить статус чрезвычайной ситуации. Сейчас в 11 наиболее пострадавших муниципалитетах действует режим ЧС регионального характера.

По данным главы региона Сергея Меликова, шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Более 6,2 тысячи жителей эвакуировали, их разместили в 55 пунктах временного размещения. Эпидемиологическая ситуация остается спокойной. Серьезный ущерб получил агропромышленный комплекс.