Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Дагестане
16:47 07.04.2026 (обновлено: 18:23 07.04.2026)
Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Дагестане

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнения в Дагестане, где ожидается третья волна паводка.
"Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения", — подчеркнул он.
Президент потребовал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку, в том числе правовую и медицинскую. Он поручил держать на контроле санитарную обстановку в затронутых стихией районах, а также создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий.
Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, сегодня утром в Дагестане выпустили очередное штормовое предупреждение, а 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.
С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. По его словам, причиной паводка стал циклон с Каспийского моря. Основной удар пришелся на Дагестан и Чечню, что привело к резкому подъему уровня воды в реках. Усугубил ситуацию прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
"Остаются подтопленными свыше двух тысяч домов и приусадебных участков", — отметил министр.
В республике продолжают оценивать ущерб, по итогам комиссия может повысить статус чрезвычайной ситуации. Сейчас в 11 наиболее пострадавших муниципалитетах действует режим ЧС регионального характера.
По данным главы региона Сергея Меликова, шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Более 6,2 тысячи жителей эвакуировали, их разместили в 55 пунктах временного размещения. Эпидемиологическая ситуация остается спокойной. Серьезный ущерб получил агропромышленный комплекс.
В последние дни марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинАлександр КуренковНаводнение в ДагестанеПроисшествияСергей Меликов
 
 
