Путин предложил детально обсудить проблему паводков в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане предложил детально обсудить вопросы ликвидации последствий паводков.
"Сегодня, как и договаривались, детально обсудим вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в Республике Дагестан. Речь идет об обильных весенних паводках и сильных ливнях, которые вызвали в республике масштабные наводнения", - сказал Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.