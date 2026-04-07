Сборная России обыграла Бразилию в первом матче после возвращения на КМ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в матче первого тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира, который проходит в Гзире (Мальта).
Встреча завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу российской сборной.
В турнире принимают участие 24 сборные. На первом этапе каждая команда проводит по три матча за три дня, 16 лучших команд выйдут в плей-офф Кубка мира. Далее сборная России проведет матчи против команд Великобритании (8 апреля) и ЮАР (9 апреля).
Данный турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
