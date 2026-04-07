Костромская область расширит систему реабилитации особенных детей
20:04 07.04.2026
© Фото : пресс-служба администрации Костромской области — Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка
Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка
КОСТРОМА, 7 апр – РИА Новости. Костромская область расширит систему реабилитации особенных детей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что губернатор Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка, где на реабилитации находятся 14 детей. Губернатор пообщался с родителями, чтобы выяснить насколько они удовлетворены условиями и качеством занятий. Мамы отметили индивидуальный подход со стороны педагогов, их профессионализм и чуткое отношение.
"Педагоги - настоящие волшебники. Благодаря их терпению, любви и профессионализму видны хорошие результаты. Я искренне считаю, что в Костроме нет лучше специалистов. Спасибо им за каждый маленький шаг, который для нас — огромная победа", - отметила одна из мам.
По данным обладминистрации, в 2025 году реабилитацию в дневном стационаре прошли 300 детей. Специалисты применяют передовые методики. Учреждение сегодня оказывает помощь детям до четырех лет, но потребность в реабилитации сохраняется и в более старшем возрасте - от 4 до 7 лет. Родителям, чьи дети перешагнули этот порог, приходится обращаться в частные центры, что не всегда доступно.
"Я вижу ваши успехи, вы делаете большое дело. Давайте думать и о будущем. Нам нужно создавать новые учреждения, чтобы помощь не заканчивалась в четыре года, чтобы детки могли заниматься в любом возрасте", - обратился Сергей Ситников к руководству учреждения.
Ключевая задача - успеть адаптировать ребенка к семи годам, поэтому реабилитационная помощь не должна прерываться, подчеркнул глава региона.
"Профильным департаментам губернатором поставлена задача проработать вопрос расширения возрастных групп на базе существующего учреждения. Кроме того, им необходимо подготовить данные о том, сколько детей в Костромской области одновременно могут проходить реабилитацию, какие для этого потребуются площади, оценить возможность формирования дополнительного коллектива специалистов", - говорится в сообщении обладминистрации. Власти отмечают, что помещения под эти цели регион готов предоставить.
Отдельное внимание Сергей Ситников уделил вопросам оплаты труда педагогов, подчеркнув, что их заработная плата должна соответствовать средней по городу, а надбавки — напрямую зависеть от образования и квалификации.
