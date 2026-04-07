Умер Мирча Луческу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший тренер санкт-петербургского "Зенита" и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа, сообщается на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).

« "Федерация футбола Румынии выражает глубочайшее сожаление в связи со смертью человека, который был, есть и останется настоящей легендой: Мирчи Луческу", - говорится в заявлении.

В федерации отметили, что матчи чемпионата Румынии по футболу начнутся с минуты молчания в память о специалисте. Также FRF приостановила процесс выбора нового тренера на неопределенный срок.

В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Позднее он перенес сердечный приступ в больнице. В пятницу специалиста должны были выписать, однако на фоне осложнения был переведен в реанимацию, позднее его состояние ухудшилось. В ночь на воскресенье организм тренера перестал реагировать на лечение, что потребовало перевода Луческу в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Специалист был введен в состояние искусственной комы.

Во вторник стало известно, что специалист прошел комплексное обследование, по результатам которого у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие. Отмечалось, что тренеру не могут провести операцию из-за высоких рисков того, что организм Луческу может ее не перенести.