Лагно обыграла Горячкину на старте второго круга турнира претенденток

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Александру Горячкину на старте второго круга шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия восьмого раунда завершилась на 66-м ходу. Лагно играла белыми фигурами. В первом раунде турнира россиянки сыграли вничью.
Результаты остальных партий дня:
Анна Музычук (Украина) - Дивья Дешмукх (Индия) - 0:1;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) - Рамешбабу Вайшали (Индия) - 0,5:0,5;
Тань Чжунъи (Китай) - Чжу Цзиньэр (Китай) - 0:1.
По итогам восьми туров Лагно делит первое место с Чжу Цзиньэр, Музычук, Дешмукх и Вайшали (все - по 4,5 балла), далее идут Горячкина и Асаубаева (обе - по 3,5), замыкает таблицу Тань Чжунъи (2,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.