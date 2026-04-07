"Обид нет": в "Тракторе" высказались о возможном возвращении Кузнецова

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный менеджер челябинского "Трактора" Алексей Волков заявил журналистам, что клуб будет готов рассмотреть возвращение форварда Евгения Кузнецова, если сам хоккеист этого захочет.
Кузнецов является воспитанником "Трактора", он выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). После возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) Кузнецов выступал за петербургский СКА, магнитогорский "Металлург", а в январе 2026 года он перешел в уфимский "Салават Юлаев".
"Мы в свое время делали очень хорошее предложение, которое Евгений не принял. Никаких обид нет, это спорт. Ничего личного. Если Евгений по каким-то причинам не продлит контракт с "Салаватом Юлаевым" и у него будет желание играть в "Тракторе", мы эту возможность рассмотрим. Но давайте подождем. Никаких обид нет, но давайте посмотрим, как "Салават" сыграет с "Локомотивом", и, может быть, его лидеров на фоне Ярославля вообще не будет видно", - заявил Волков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Трактора" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос, взял бы "Трактор" Кузнецова прямо сейчас, Волков ответил: "У меня нет стопроцентного мнения, есть сомнения, есть за и против".