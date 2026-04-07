Рейтинг@Mail.ru
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
19:00 07.04.2026 (обновлено: 19:31 07.04.2026)
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона" во вторник

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку команды во вторник, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети X.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 апреля 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
Торонто
:
Вашингтон
Календарь Турнирная таблица История встреч
На тренировке также не присутствовал вратарь Чарли Линдгрен. Отмечается, что оба игрока получили запланированный день отдыха. В среду "Вашингтон" в гостях сыграет с "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.
ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    19
    26
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала