Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку команды во вторник, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети X.
На тренировке также не присутствовал вратарь Чарли Линдгрен. Отмечается, что оба игрока получили запланированный день отдыха. В среду "Вашингтон" в гостях сыграет с "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.