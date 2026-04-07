"Лос-Анджелес" Панарина в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:36 07.04.2026 (обновлено: 08:37 07.04.2026)
"Лос-Анджелес" Панарина в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Лос-Анджелес" в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" дома выиграл у "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 апреля 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Лос-Анджелес
3 : 21:0
Нэшвилл
05:36 • Хоэль Армиа
33:57 • Скотт Лафтон
(Jared Wright)
65:01 • Адриан Кемпе (П)
24:29 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Роман Йоси)
44:18 • Роман Йоси
(Филип Форсберг, Эрик Хаула)
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время у "Кингз" отличились Йоэль Армиа (6-я минута) и Скотт Лоутон (34). У "Нэшвилла" по шайбе забросили Стивен Стэмкос (25) и Роман Йоси (45). Победный буллит реализовал форвард "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе.
Российский нападающий "Кингз" Артемий Панарин не реализовал послематчевый буллит и не набрал очков. Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков также не отметился результативными действиями.
"Лос-Анджелес" (83 очка) занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нэшвилл" (82) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче "хищники" в гостях сыграют с "Анахайм Дакс" в ночь на 8 апреля по московскому времени, а "Кингз" в ночь на 10 апреля примут "Ванкувер Кэнакс".
ХоккейСпортФедор СвечковАртемий ПанаринЙоэл АрмияСкотт ЛоутонЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
