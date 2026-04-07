"Лос-Анджелес" Панарина в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" дома выиграл у "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07 апреля 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время у "Кингз" отличились Йоэль Армиа (6-я минута) и Скотт Лоутон (34). У "Нэшвилла" по шайбе забросили Стивен Стэмкос (25) и Роман Йоси (45). Победный буллит реализовал форвард "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе.
Российский нападающий "Кингз" Артемий Панарин не реализовал послематчевый буллит и не набрал очков. Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков также не отметился результативными действиями.
"Лос-Анджелес" (83 очка) занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нэшвилл" (82) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче "хищники" в гостях сыграют с "Анахайм Дакс" в ночь на 8 апреля по московскому времени, а "Кингз" в ночь на 10 апреля примут "Ванкувер Кэнакс".