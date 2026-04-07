Генпрокурор России приехал с рабочим визитом в Астану

По данным ведомства, за последние два года Генпрокуратура России рассмотрела 81 запрос из Казахстана, удовлетворив 73 из них. За это время Россия также направила 176 запросов в Казахстан, получив положительный ответ на 136 из них. С января 2023 по декабрь 2025 года Россия направила в Казахстан 70 запросов о правовой помощи по уголовным делам, всего было исполнено 108 запросов, включая ранее направленные.