Генпрокурор России приехал с рабочим визитом в Астану - РИА Новости, 07.04.2026
12:45 07.04.2026 (обновлено: 15:28 07.04.2026)
Генпрокурор России приехал с рабочим визитом в Астану

Генпрокурор России приехал в Астану для встречи с казахстанским коллегой

Александр Гуцан. Архивное фото
АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Астану, где пройдет его встреча с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым.
"Цель визита - подписание документов, призванных углубить и развить двухстороннее взаимодействие", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Главу Генпрокуратуры России в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане встречал Асылов и временный поверенный в делах РФ в Республике Казахстан Александр Комаров.
В начале своего визита Гуцан возложил венок к памятнику "Отан Коргаушылар" на площади Защитников Отечества. Эта церемония стала символом глубокого уважения, напоминанием о подвиге воинов Великой Отечественной войны.
В Генпрокуратуре РФ отметили, что сотрудничество надзорных ведомств двух стран отличается высокой конструктивностью - большинство вопросов удается оперативно решить в рабочем порядке.
По данным ведомства, за последние два года Генпрокуратура России рассмотрела 81 запрос из Казахстана, удовлетворив 73 из них. За это время Россия также направила 176 запросов в Казахстан, получив положительный ответ на 136 из них. С января 2023 по декабрь 2025 года Россия направила в Казахстан 70 запросов о правовой помощи по уголовным делам, всего было исполнено 108 запросов, включая ранее направленные.
Помимо основных направлений сотрудничества активно развивается взаимодействие между органами военной прокуратуры. Также укрепляется взаимодействие в научно-образовательной сфере - специалисты двух стран обмениваются знаниями и опытом.
