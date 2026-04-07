Есипенко сыграл вничью с Синдаровым на шахматном турнире претендентов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в восьмом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).

Российский гроссмейстер по итогам восьми туров набрал 2,5 балла и идет на последнем месте в таблице. У лидирующего Синдарова 6,5 очка.