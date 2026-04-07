Эксперт рассказала, какие профессии будут востребованными в ближайшие годы - РИА Новости, 07.04.2026
06:45 07.04.2026 (обновлено: 11:41 07.04.2026)
Эксперт рассказала, какие профессии будут востребованными в ближайшие годы

Сотрудница в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева рассказала, какие профессии будут востребованными в ближайшие годы.
"Не останутся без работы работники технологического сервиса. Это одна из быстрорастущих и развивающихся категорий. Так, компании массово внедряют ИИ в рабочие процессы и автоматизируют бизнес. Это требует грамотных специалистов по разработке, обслуживанию и кибербезопасности", - сказала Агаева интернет-изданию "Лента.ру".

Она добавила, что в век цифровых технологий "сильнее станут цениться" специальности из сферы "человек-человек". У ИИ нет развитого эмоционального интеллекта и эмпатии, которые необходимы для работы с людьми. Поэтому в ближайшие годы будут востребованы врачи, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи.
Эксперт также отметила, что без работы не останутся специалисты из сферы логистики и транспорта. Из-за непростой внешнеэкономической и политической обстановки усложняется цепочка поставок. Поэтому, по ее словам, нужны люди, которые могут настроить логистику.
"Меняется, но не исчезает сфера образования. Обучение отходит от консервативного подхода и освоить новую профессию сегодня можно в небольшие сроки. В ближайшем будущем из-за быстрой смены трендов на рынке и изменениях в рабочих инструментах будет необходимо постоянное переобучение. Для этого нужны наставники, преподаватели профессиональных навыков и корпоративные тренеры", - рассказала Агаева.
