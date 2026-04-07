Трипл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Портлендом" в матче НБА

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Денвер Наггетс" дома выиграл у "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
07 апреля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Встреча прошла в Денвере и завершилась после овертайма со счетом 137:132 (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7) в пользу хозяев. Самым результативным баскетболистом матча стал сербский центровой "Наггетс" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл (35 очков + 14 подборов + 13 ассистов). У "Портленда" 30 очков набрал Тумани Камара, а дабл-даблы оформили Джру Холидей (19 очков + 11 передач) и Донован Клинган (18 очков + 12 подборов).
"Денвер" с 51 победой и 28 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф. "Портленд", у которого 40 побед и 39 поражений, располагается на девятой позиции, команда пробилась в раунд плей-ин.
В следующем матче "Денвер" примет "Мемфис Гриззлис", а "Портленд" в гостях сыграет с "Сан-Антонио Спёрс". Обе встречи пройдут в ночь на 9 апреля по московскому времени.
Результаты других матчей:
- "Атланта Хокс" - "Нью-Йорк Никс" - 105:108;
- "Орландо Мэджик" - "Детройт Пистонс" - 123:107;
- "Мемфис Гриззлис" - "Кливленд Кавальерс" - 126:142;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 115:102.