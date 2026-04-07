В Дагестане из-за непогоды пострадали более шести тысяч жилых домов

МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Более шести тысяч жилых домов получили повреждения в Дагестане в результате непогоды, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.