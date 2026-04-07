Глава Дагестана назвал республику примером того, как беда стирает границы

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сегодня Дагестан - это пример, как беда стирает границы, заявил глава республики Сергей Меликов, поблагодарив за всестороннюю помощь, которая оказывается региону из-за масштабных паводков.
"Сегодня Дагестан - это пример того, как беда стирает границы... Хотелось бы слова благодарности сказать руководителям федеральных органов МЧС, Минстроя, Минэнерго, Росавтодора, других ведомств, всем субъектам Северо-Кавказского федерального округа, а также настолько отдаленным от нас республикам, таким, как республика Коми, Забайкалье", - сказал Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
По словам Меликова, в республике развернуты 43 пункта сбора гуманитарной помощи, работают благотворительные фонды, более 2000 волонтеров вышли на расчистку.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.