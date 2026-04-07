Повторные аномальные осадки осложнили ситуацию в Дагестане, заявил Меликов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуацию с подтоплениями в Дагестане удалось стабилизировать к 1 апреля, однако повторные аномальные осадки 4-5 апреля привели к осложнению ситуации, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"В результате проведенного значительного объема работ нам удалось к 1 апреля стабилизировать ситуацию, восстановить электро- и водоснабжение, на многих участках восстановили движение автотранспорта, что способствовало, опять же, восстановлению инфраструктуры горных районов. Однако повторные аномальные осадки 4-5 апреля привели к осложнению, включая подтопление территорий, повреждение объектов инфраструктуры и повторные локальные отключения системы жизнеобеспечения", - сказал Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.