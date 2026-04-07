Повторные аномальные осадки осложнили ситуацию в Дагестане, заявил Меликов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуацию с подтоплениями в Дагестане удалось стабилизировать к 1 апреля, однако повторные аномальные осадки 4-5 апреля привели к осложнению ситуации, сообщил глава республики Сергей Меликов.