В Дагестане из-за паводков погибли шесть человек

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"В результате явлений действительно погибли шесть человек, в том числе трое детей", - сказал Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.