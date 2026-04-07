Глава Дагестана сообщил о стабилизации ситуации после наводнений

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Обстановка в Дагестане после наводнений имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе также стабильна, заявил глава республики, однако, по его словам, нужно проводить мероприятия по недопущению роста инфекционных заболеваний.
Меликов также отметил, что наибольший удар от стихии испытали Махачкала, частично Каспийск, Хасавюртовский район в период 28-29 марта и Дербентский район в прошлые выходные.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из затопленных населенных пунктов вывезли более 4 тысяч человек.
