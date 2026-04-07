Глава Дагестана сообщил о стабилизации ситуации после наводнений
11:57 07.04.2026
Глава Дагестана сообщил о стабилизации ситуации после наводнений

Меликов: обстановка в Дагестане после наводнений стабилизируется

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Обстановка в Дагестане после наводнений имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Сегодня оперативная обстановка имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется… Объем осадков выпал очень большой, беспрецедентный, в истерическом максимуме такого объема не наблюдалось", - сказал Меликов в эфире телеканала НТВ.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе также стабильна, заявил глава республики, однако, по его словам, нужно проводить мероприятия по недопущению роста инфекционных заболеваний.
Меликов также отметил, что наибольший удар от стихии испытали Махачкала, частично Каспийск, Хасавюртовский район в период 28-29 марта и Дербентский район в прошлые выходные.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из затопленных населенных пунктов вывезли более 4 тысяч человек.
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Наводнение в Дагестане
 
 
