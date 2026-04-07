Глава Дагестана сообщил о стабилизации ситуации после наводнений

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Обстановка в Дагестане после наводнений имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе также стабильна, заявил глава республики, однако, по его словам, нужно проводить мероприятия по недопущению роста инфекционных заболеваний.