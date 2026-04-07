"Бавария" одолела "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
23:56 07.04.2026 (обновлено: 00:30 08.04.2026)
"Бавария" одолела "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Гол Кейна принес "Баварии" победу над "Реалом" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Немецкая "Бавария" одержала победу над испанским "Реалом" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Баварии" мячи забили Луис Диас (41-я минута) и Гарри Кейн (46), для которого гол стал 51-м в Лиге чемпионов. У "Реала" отличился Килиан Мбаппе (74).
Лига чемпионов УЕФА
07 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Реал Мадрид
1 : 2
Бавария
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Трент Александер-Арнолд)
41‎’‎ • Луис Диас
(Серж Гнабри)
46‎’‎ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в 136-й раз вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов в составе одной команды и сравнялся по данному показателю с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Рекордсменом является испанский вратарь Икер Касильяс (149).
"Бавария" обыграла "Реал" в Лиге чемпионов впервые с 2012 года, когда мюнхенцы дома одержали победу (2:1) над мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. После этого немецкая команда потерпела семь поражений и дважды сыграла вничью.
Ответная встреча пройдет 15 апреля в Мюнхене. Победившая по сумме двух матчей команда в полуфинале Лиги чемпионов с сильнейшим клубом из пары "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия).
