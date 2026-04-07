Экс-звезда московского ЦСКА анонсировал завершение карьеры

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший баскетболист московского ЦСКА Нандо Де Коло заявил, что текущий сезон станет для него последним в профессиональной карьере.
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 по 2019 год и помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах. 38-летний француз является вторым по результативности игроком в истории Евролиги (5157 очков). В январе Де Коло перешел в турецкий "Фенербахче" после двух сезонов во французском АСВЕЛе.
"С начала сезона я постоянно думал, что это будет мой последний сезон. Жизнь состоит из моментов, из правильных моментов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы перейти к чему-то другому", - цитирует Де Коло BeBasket.
