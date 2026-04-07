Акинфеев пропустит матч Кубка России против "Крыльев Советов"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев не вошел в заявку московского ЦСКА на полуфинальный матч пути регионов Кубка России против самарских "Крыльев Советов" из-за мышечной травмы, полученной в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", сообщил врач столичного футбольного клуба Эдуард Безуглов.
"В игре против "Крыльев Советов" из-за показаний медицинского штаба будет отсутствовать только Игорь Акинфеев, который в последней игре против "Акрона" получил травму во втором тайме - небольшое мышечное повреждение, после чего совершил тот самый сэйв, о котором так много говорили наши болельщики. Он остался в Москве, чтобы максимально быстро восстановиться. Срок восстановления мы оцениваем в 10-14 дней, и надеемся, что справимся в указанные сроки. Все остальные футболисты здоровы и готовились к игре", - сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.