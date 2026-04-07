Акинфеев пропустит матч Кубка России против "Крыльев Советов"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев не вошел в заявку московского ЦСКА на полуфинальный матч пути регионов Кубка России против самарских "Крыльев Советов" из-за мышечной травмы, полученной в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", сообщил врач столичного футбольного клуба Эдуард Безуглов.