Винисиус сделал заявление о своем будущем в мадридском "Реале"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что намерен продлить контракт с футбольным клубом в надлежащее время.
Ранее El Nacional сообщал, что Винисиус может покинуть "Реал", если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год. Отмечалось, что бразилец останется, если он станет самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". По данным источника, спортсмен поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля.
"Надеюсь, я смогу остаться здесь надолго. У меня еще год до окончания контракта, но я очень спокоен. Президент мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты" - приводит слова Винисиуса с пресс-конференции As.
Во вторник "Реал" примет немецкую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).