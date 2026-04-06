Рейтинг@Mail.ru
Винисиус сделал заявление о своем будущем в мадридском "Реале"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:55 06.04.2026 (обновлено: 15:00 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/vinisius-2085455849.html
Винисиус сделал заявление о своем будущем в мадридском "Реале"
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что намерен продлить контракт с футбольным клубом в надлежащее время. РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T14:55:00+03:00
2026-04-06T15:00:00+03:00
футбол
спорт
испания
винисиус (1986)
винисиус жуниор
реал мадрид
бавария
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081322161_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e22183b197e48989d364732c479aba64.jpg
https://ria.ru/20260406/futbol-2085454211.html
https://ria.ru/20260406/avvakumova-2085433519.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081322161_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2f26c15d8cb813bfe8d7c9b268a90aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Винисиус сделал заявление о своем будущем в мадридском "Реале"

Винисиус: в подходящее время я продлю контракт с "Реалом" и останусь тут надолго

Винисиус Джуниор
Винисиус Джуниор
Винисиус Джуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что намерен продлить контракт с футбольным клубом в надлежащее время.
Ранее El Nacional сообщал, что Винисиус может покинуть "Реал", если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год. Отмечалось, что бразилец останется, если он станет самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". По данным источника, спортсмен поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля.
"Надеюсь, я смогу остаться здесь надолго. У меня еще год до окончания контракта, но я очень спокоен. Президент мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты" - приводит слова Винисиуса с пресс-конференции As.
Во вторник "Реал" примет немецкую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала