Рублев и Хачанов поднялись в рейтинге ATP

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Карен Хачанов, в свою очередь, остался второй ракеткой России, поднявшись с 15-го на 14-е место, его соотечественник Андрей Рублев также прибавил одну позицию и расположился на 15-й строчке. Все три российских теннисиста не участвовали в турнирах на прошедшей неделе.
Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев также сохранил третью строчку.
Рейтинг ATP, версия от 6 апреля:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13590 баллов;
- 2 (2). Янник Синнер (Италия) - 12400;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5205;
- 4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4720;
- 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4265;
- 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4095;
- 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4000;
- 8 (9). Бен Шелтон (США) - 3900;
- 9 (8). Тейлор Фриц (США) - 3870;
- 10 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3610...
- 14 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2410;
- 15 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2400.