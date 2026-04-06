Российская пловчиха попала в аварию на самокате во Франции
Пятикратный призер чемпионатов Европы пловчиха Анна Егорова рассказала РИА Новости, что попала в аварию на самокате во Франции и получила травму ребер. РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T19:34:00+03:00
2026-04-06T19:44:00+03:00
Пловчиха Егорова рассказала, что попала в ДТП на самокате во Франции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пятикратный призер чемпионатов Европы пловчиха Анна Егорова рассказала РИА Новости, что попала в аварию на самокате во Франции и получила травму ребер.
Ранее Егорова рассказала у себя в соцсетях, что из-за травмы не сможет выступить в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге
.
"Насчет аварии - да, это случилось во Франции
. Многие говорят: "Не надо было брать самокат, это опасно". Но самокат я не брала - у меня свой личный, он, слава богу, не развивает большую скорость. Я живу в маленьком городке, где нет смысла иметь машину, поэтому там очень многие передвигаются на самокатах. В принципе, вся команда так делает", - сказала Егорова.
"В аварии моей вины нет: я просто ехала после тренировки, и какая-то женщина решила открыть дверь машины прямо на дороге. Я ехала, и так получилось, что в этот момент мы с дверью столкнулись. Я сильно ударилась грудью, но сначала не обратила на это внимания - сильнее всего болели колени и ноги. На следующий день, когда пришла плавать, поняла, что мне очень больно делать вдох, что что-то не так. Меня сразу после тренировки отвезли на скорой на рентген", - отметила 27-летняя пловчиха.
По словам спортсменки, у нее смещение ребер, из-за чего ей больно дышать. "Сейчас морально мне очень тяжело. Обидно, потому что я была в хорошей форме - недавно выступала на соревнованиях в Париже
и Лозанне
, все было отлично. Обидно, что такие вещи случаются и ты от этого никак не застрахован. Но что есть, то есть. У меня смещение двух ребер, и из-за этого тянет нерв - поэтому больно дышать. Врачи пока ничего конкретного не говорят, но минимум две-три недели нельзя плавать, никаких стартов. Поэтому и было принято решение пропустить Кубок, хотя еще пару дней назад я собиралась туда ехать", - добавила Егорова.