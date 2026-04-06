Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2026
02:21 06.04.2026
Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге
Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2026
Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге
Первую сваю будущего разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется забить в июне 2026 года - в... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T02:21:00+03:00
2026-04-06T02:21:00+03:00
экономика
санкт-петербург
нева (река)
россия
александр беглов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_947749cf4e4ba77b94a4471045c24265.jpg
https://realty.ria.ru/20260331/beglov-2084073430.html
https://ria.ru/20260313/oplata-2080368302.html
санкт-петербург
нева (река)
россия
экономика, санкт-петербург, нева (река), россия, александр беглов, владимир путин
Экономика, Санкт-Петербург, Нева (река), Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов рассказал, когда начнется строительство нового моста в Петербурге

РИА Новости: строительство нового разводного моста в Петербурге начнут в июне

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Первую сваю будущего разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется забить в июне 2026 года - в период проведения Петербургского международного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Только что заключили договор генподряда на три последних этапа ШМСД в границах Петербурга. Остался этап 4.1 с новым однопролетным разводным мостом через Неву. С его подрядчиком определимся в ближайшее время. В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста – второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных", - сказал он.
Беглов напомнил, что в настоящее время в Северной столице также продолжается строительство Большого Смоленского моста.
Тридцать первого марта президент РФ Владимир Путин принимал участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. В том числе в Петербурге был дан старт очередного этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
Широтная магистраль скоростного движения – одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.
