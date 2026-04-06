В Ленинградской области нашли еще одного детеныша нерпы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Еще одного детеныша нерпы нашли в Ленинградской области и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее в этом сезоне в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих поступили два детеныша нерпы.

"Третья пациентка поступила совсем недавно. Ее нашли жители Приозерского района в поселке Снедково. Детеныш начал линять в возрасте около трех недель, вес малышки - всего 4,8 килограмма. Этого недостаточно для начала самостоятельной жизни, потому что кольчатые нерпы обычно становятся независимыми в два месяца, набирая к тому времени около 15 килограммов", - говорится в сообщении

Специалисты отмечают, что состояние нерпы оценивается как удовлетворительное: ей предстоит долгий курс восстановления и набора веса.

Первые две нерпочки поступили в центр в начале марта.

"Оба детеныша поступили в фонд в критическом состоянии, но сейчас они уже переведены на частичное питание рыбой. Мы кормим их каждые четыре часа - это тяжелый, но необходимый этап реабилитации", - отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, слова которого приводятся в сообщении.

Все три нерпы, находящиеся на реабилитации - редкие краснокнижные животные. Фонд друзей балтийской нерпы продолжает следить за их состоянием и готов принимать новых.