Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Начавшееся в воскресенье наводнение в Дагестане оказалось более масштабным, чем его первая волна , заявил глава республики Сергей Меликов.

"Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно!" — отметил он на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Накануне в Дагестане после сильных дождей вышли из берегов реки, из-за подъема воды прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В Дербентском районе смыло несколько автомобилей, это привело к гибели девушки и ребенка. Также в селе Кирки оползень разрушил дом, умерла местная жительница.

Непогода сильно ударила по Махачкале . На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушение грозит еще нескольким зданиям, их уже обследуют.

Меликов уточнил, что самая сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Махачкале, Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.

В республике подтоплено несколько тысяч домой, оттуда эвакуировали людей. Также на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.