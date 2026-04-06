Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны - РИА Новости, 06.04.2026
11:22 06.04.2026 (обновлено: 12:26 06.04.2026)
Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны
Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны - РИА Новости, 06.04.2026
Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны
Начавшееся в воскресенье наводнение в Дагестане оказалось более масштабным, чем его первая волна, заявил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 06.04.2026
происшествия
республика дагестан
россия
сергей меликов
наводнение в дагестане
махачкала
республика дагестан
россия
махачкала
Кадры с места обрушения жилого дома в Махачкале
Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
2026-04-06T11:22:00+03:00
Мост, обрушившийся на федеральной трассе "Кавказ"
Мост обрушился на федеральной трассе "Кавказ" в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, движение закрыто в обоих направлениях, сообщила Госавтоинспекция республики.
происшествия, республика дагестан, россия, сергей меликов, наводнение в дагестане, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Сергей Меликов, Наводнение в Дагестане, Махачкала
Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались плачевнее первой волны

Меликов: последствия наводнения 5 апреля оказались масштабнее, чем неделей ранее

Спасатели в Дербенте - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Спасатели в Дербенте
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Начавшееся в воскресенье наводнение в Дагестане оказалось более масштабным, чем его первая волна, заявил глава республики Сергей Меликов.
"Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно!" — отметил он на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Накануне в Дагестане после сильных дождей вышли из берегов реки, из-за подъема воды прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В Дербентском районе смыло несколько автомобилей, это привело к гибели девушки и ребенка. Также в селе Кирки оползень разрушил дом, умерла местная жительница.
Непогода сильно ударила по Махачкале. На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушение грозит еще нескольким зданиям, их уже обследуют.
Меликов уточнил, что самая сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Махачкале, Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.
В республике подтоплено несколько тысяч домой, оттуда эвакуировали людей. Также на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСергей МеликовНаводнение в ДагестанеМахачкала
 
 
