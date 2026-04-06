14:00 06.04.2026
Меликов поручил проверить разрешения на постройку домов у реки в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто и при каких обстоятельствах выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию попавших под угрозу... РИА Новости, 06.04.2026
© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
Подтопленная улица в Махачкале
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто и при каких обстоятельствах выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию попавших под угрозу обрушения многоквартирных домов в русле реки в Махачкале.
Речь о четырех многоквартирных домах на улице Айвазовского, объекты попали под угрозу обрушения из-за подтоплений. Как сообщал Меликов накануне, после обрушения трехэтажной постройки к одному из них под фундаментом дома образовалась пустота. По данным мэра города Джамбулата Салавова, эти дома возвели вблизи русла реки на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, объекты не были приняты на баланс города.
«
"Провести глубокую проверку, кто, когда в 2013, 2008, 2012 году выделял эти участки под строительство.... Кто, получив разрешение на индивидуальное жилищное строительство, воздвиг там шестиэтажный многоквартирный дом... Кто получил документы на этот дом в эксплуатацию. Кто в 2021 году... подписал акт, что эти дома нормативны. Какой суд принял решение о том, что эти участки земельные были выделены законно. Я сегодня попросил прокуратуру и Следственный комитет провести документальную проверку по всем этим историям", - сказал Меликов журналистам.
Глава региона уточнил, что эти многоквартирные дома стоят в русле реки и имеют положительные заключения надзорных органов, поэтому будет проведена проверка по факту халатности должностных лиц.
"Не должно произойти так, что человек, который вчера был назначен на какую-то должность, будет отвечать за то, что произошло тринадцать-пятнадцать лет назад. Формально – да, есть должностное лицо сегодня. Но все эти должностные лица с риском для жизни были вчера на месте аварии. И мне бы хотелось, чтобы проверка проводилась и в отношении тех, кто давал разрешение на строительство этих домов, кто оформлял строительство на земельном участке в русле реки", - объяснил глава Дагестана.
Глава Дагестана на месте обрушения дома в Махачкале
Меликов рассказал, с чем связаны подтопления Махачкалы
5 апреля, 18:22
 
