20:06 06.04.2026
Хоккеисты Романов и Варламов вернулись к тренировкам в составе "Айлендерс"
© Фото : twitter.com/nyislandersГолкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов
Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Восстанавливающиеся после полученных травм российские хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов и Александр Романов вернулись к полноценным тренировкам на льду в составе команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Романов 18 ноября получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Даллас Старз" (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего "Старз" Микко Рантанена. Позднее стало известно, что российский защитник перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата. 26 марта он принял участие в первой тренировке на льду после операции в бесконтактном джерси. Генеральный менеджер клуба Матьё Дарш сообщил, что Романов может вернуться в состав команды на одну из двух последних игр регулярного чемпионата.
Варламову 37 лет. Вратарь продолжает восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесенных в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провел первую полноценную тренировку с командой с того момента. Всего в его активе 621 матч и 41 шатаут в регулярных чемпионатах НХЛ.
В текущем сезоне Романов провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей. Всего на счету 26-летнего защитника 369 матчей и 84 набранных очка (17 голов + 67 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. На протяжении карьеры в североамериканской лиге он также выступал в составе "Монреаль Канадиенс".
"Айлендерс" идут на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 89 очков за четыре матча до конца регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка проиграла четыре последние встречи.
