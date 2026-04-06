Хоккеисты Романов и Варламов вернулись к тренировкам в составе "Айлендерс"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Восстанавливающиеся после полученных травм российские хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов и Александр Романов вернулись к полноценным тренировкам на льду в составе команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).