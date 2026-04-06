13:26 06.04.2026 (обновлено: 14:49 06.04.2026)
Президент "Динамо" сделал заявление о возвращении Овечкина в клуб
Воронин: "Динамо" готово принять Овечкина в любой роли

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Московское "Динамо" готово принять российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в любой роли, заявил президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виктор Воронин.
Овечкин является воспитанником академии "Динамо". Он выступал за "бело-голубых" в Суперлиге с 2001 по 2005 год, также форвард провел за столичный клуб часть сезона-2012/13 из-за локаута в НХЛ. В составе "Динамо" он стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2013).
«
"Это его решение. "Динамо" его ждет. Двери для него открыты. То решение, которое он примет, будет обсуждаться уже после акционерами клуба. Он может прийти в любой роли, но это обсуждать сейчас не можем. Он наш кумир. Трудно сказать, собирается ли под него состав сейчас", - сказал Воронин на пресс-конференции.
Овечкину 40 лет. Российский форвард является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 928 шайб в 1569 матчах. Также в его активе 756 передач. В 161 матче в плей-офф НХЛ россиянин отметился 77 голами и сделал 70 передач. Сезон-2025/26 является для Овечкина последним в лиге по его текущему контракту с "Вашингтоном".
"Вашингтон" с треском провалил матч жизни. Овечкин останется без плей-офф?
Вчера, 05:10
 
