"Вашингтон" с треском провалил матч жизни. Овечкин останется без плей-офф?

"Вашингтон" разгромно проиграл "Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ. Команда Александра Овечкина уступила со счетом 1:8 и оказалась на грани выбывания из борьбы за место в плей-офф.

Последние шансы клуба Овечкина

Чем ближе завершение регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, тем парадоксальнее выглядит положение "Вашингтон Кэпиталз". Еще в феврале многие махнули рукой на команду Спенсера Карбери и ее перспективы попасть в плей-офф, но "столичные" все еще ведут борьбу за место в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли. Удивительно и то, что после недавнего поражения от "Нью-Джерси Девилз" (3:7), из-за которого прервалась трехматчевая победная серия "Вашингтона", шансы "Кэпиталз" на попадание в плей-офф выросли с 15,1% до 17,8% (по данным портала MoneyPuck). Благодаря вчерашней победе над одним из лидеров Восточной конференции "Баффало Сейбрз" (6:2) вероятность участия столичного клуба в плей-офф и вовсе возросла до 24,8%.

« "Я не буду говорить, что за последние сутки не смотрел в турнирную таблицу. Однако все это не имеет никакого смысла, если мы не побеждаем, не набираем важные два очка, не играем хорошо. Победа над "Баффало" стала очень важной. Мы набрали важнейшие два балла. В следующих играх мы постараемся повторить многое из того, что показали в матче против "Сейбрз", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

После домашней победы над "Баффало" у "Кэпиталз" до конца "регулярки" оставалось пять матчей, четыре из них — в гостях. К завершающему этапу чемпионата "столичные" приступили уже сегодня: в рамках 13-й и предпоследней в сезоне полноценной серии спаренных матчей "бэк-ту-бэк" подопечные Карбери встретились с "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Синерубашечники" полторы недели назад официально лишились всех математических шансов попасть в плей-офф, хотя формально "Рейнджерс" попрощались с этими перспективами еще в середине января, когда клуб выступил с открытым письмом за авторством генерального менеджера Криса Друри о переходе в стадию перестройки. Для обеих команд сегодняшняя очная встреча стала последней в текущем сезоне. В предыдущих трех матчах две победы одержал "Вашингтон" (1:0, 6:3), один раз выиграли "Рейнджерс" (7:3). Ни в одном из этих трех матчей не удалось отметиться голом Александру Овечкину. Российский форвард, который до сегодняшнего дня за всю свою карьеру забросил 46 шайб в 79 матчах против "синерабушечников" в "регулярках" НХЛ, в этом сезоне имел в своем активе лишь две результативные передачи.

Что касается шансов Овечкина и Ко попасть в плей-офф, то к концу чемпионата они выглядят не такими уж и призрачными, хотя многое зависит не от "Вашингтона", а от конкурентов "столичных". "Кэпиталз" приходится рассчитывать не только на свои успехи, но и на неудачи соседей по турнирной таблице. Ситуация в Восточной конференции действительно обострилась.

Перед началом сегодняшнего игрового дня положение в битве за уайлд-кард на Востоке выглядело следующим образом:

"Бостон Брюинз" — 94 очка в 77 матчах, 43 победы;

"Детройт Ред Уингз" — 88 очков в 76 матчах, 40 побед;

"Оттава Сенаторз" — 88 очков в 76 матчах, 39 побед;

"Филадельфия Флайерз" — 88 очков в 76 матчах, 38 побед;

"Коламбус Блю Джекетс" — 88 очков в 77 матчах, 38 побед;

"Вашингтон" — 87 очков в 77 матчах, 39 побед.

Мощный разгром "Вашингтона"

К моменту, когда "Кэпиталз" уже вовсю бились на площадке легендарной арены "Мэдисон Сквер Гарден", "Детройт" проиграл "Миннесоте Уайлд" (4:5), пропустив три шайбы от российского рекордсмена "дикарей" Кирилла Капризова, "Филадельфия" в овертайме обыграла "Бостон" (2:1), а "Оттава" дома разобралась с "Каролиной Харрикейнз" Андрея Свечникова (6:3) и закрепилась в зоне уайлд-кард. После этого положение в борьбе за уайлд-кард снова изменилось. "Флайерз", например, ворвались в тройку лидеров Столичного дивизиона и сместили с третьей строчки "Нью-Йорк Айлендерс", которые за четыре матча до конца "регулярки" объявили об увольнении Патрика Руа с поста главного тренера и назначении на эту должность Питера Дебура. У "островитян" после серии из четырех поражений статистика по сезону стала следующей: 89 очков в 78 матчах, 42 победы. "Оттава" же благодаря победе вернула себе место в уайлд-карде.

"Вашингтону" в Нью-Йорке было необходимо всеми силами забирать два очка. Тем более с учетом того факта, что "Рейнджерс" в этом сезоне плохо играют на своей площадке: до сегодняшней встречи с "Кэпиталз" "синерубашечники" набрали лишь 33 очка и добыли 13 побед в 39 матчах на "Мэдисон Сквер Гарден" и оказались в числе худших клубов лиги по показателю успешности игр на домашнем льду. Хотя в последние дни подопечные Майка Салливана слегка улучшили эту статистику и в рамках текущей семиматчевой серии домашних матчей добыли четыре победы в предыдущих пяти играх.

Тем удивительнее, насколько безответственно "столичные" подошли к делу. Команда Карбери сделала все для того, чтобы проиграть один из самых важных матчей сезона.

Если во вчерашней встрече с "Баффало" "Кэпиталз" выдали отличный дебют, забросив три шайбы в течение первых шести минут матча, то сегодня начало игры они провалили. "Вашингтон" провалился уже в стартовой смене, позволив "Рейнджерс" открыть счет на 23-й секунде: голкипер "Кэпс" Чарли Линдгрен после наброса от Адама Фокса от синей линии отбил шайбу перед собой, и Конор Шири лучше всех разобрался на пятаке и успешно сыграл на добивании.

Лишь к концу первого периода "Кэпиталз" смогли создать по-настоящему опасный момент у ворот Игоря Шестеркина и использовали его, когда Том Уилсон передачей из своей зоны через центр "отрезал" защитников "Рейнджерс" и вывел Коннора Макмайла один на один с голкипером "синерабушечников". Однако впоследствии гости сами себе испортили жизнь. Второй период "Кэпс" начали с двух подряд необязательных удалений за выброс шайбы за пределы площадки, и за вторую такую ошибку они были наказаны. "Рейнджерс" расчертили классную комбинацию и завершили ее точной передачей Мики Зибанежада на капитана команды Джей Ти Миллера, который оказался совсем один на дальней штанге.

В течение следующих пяти минут хозяева площадки организовали еще два гола. Оба — за авторством Уилла Кулли. Особенно примечательной получилась вторая его шайба. "Вашингтон" очень неудачно сыграл в большинстве и, не использовав эту попытку численного преимущества, был моментально наказан: Кулли сразу после выхода из штрафного бокса исполнил точный кистевой бросок из правого круга вбрасывания. На этом кошмар для гостей не прекратился, и через несколько минут они пропустили вновь. Юное звено "Рейнджерс" Хмеларж - Лаба - Сикора организовало эффектную контратаку на скорости и издевательски растерзали и без того измученную оборону "Кэпиталз". А под конец периода точный бросок Адама Фокса от синей линии при игре в большинстве и вовсе довел счет до разгромных 6:1.

"Вашингтон" выглядел ужасно и безнадежно. Игроки столичного клуба даже уступили в обеих драках в концовке второго периода: Джейкоб Чикран, заступившись за Райана Леонарда, отхватил тумаков от все того же Кайлли, а один из главных громил "Кэпс" Брэндон Дьюхейм умудрился проиграть бой Таю Картье, несмотря на заметное превосходство в габаритах.

В заключительной 20-минутке "Рейнджерс" продолжили разгром "Вашингтона", хотя и не стремились к тому, чтобы наращивать давление и прибавлять в атаке. "Кэпиталз" сами предоставляли сопернику все возможности. Так, в начале периода Энтони Бовиллье при позиционной атаке, когда трое его одноклубников были в чужой зоне, а один из игроков "Вашингтона" убежал на смену, зачем-то вывел шайбу в среднюю зону и под прессингом буквально подарил шайбу Винсенту Трочеку. Тот моментально убежал на ворота и "воткнул" седьмую шайбу в сетку ворота Линдгрена.

"Рейнджерс" чувствовали себя настолько комфортно, что могли с легкостью позволить себе играть вальяжно. Попытку игры в большинстве они откровенно посвятили лишь тому, чтобы вывести Кулли на хет-трик. И пусть свои моменты в большинстве он не реализовал, но на последних секундах встречи все-таки добился желаемого и впервые в карьере в НХЛ отметился тремя голами в одном матче. "Кэпиталз" же до финальной сирены если и преуспели в чем-то, то только в драке между Хендриксом Лапьером и Ноа Лаба в концовке. И то — форвард "Вашингтона" всего лишь не проиграл этот бой, но не выиграл.

В итоге 1:8 — "Кэпиталз" все свои старания спасти сезон в последних матчах практически полностью перечеркивают очередным провалом в игре с командой, которая уже ни за что не борется. Недавно "Вашингтон" сгорел "Нью-Джерси", пропустив от "дьяволов" семь шайб, а теперь оказался унизительно разгромлен соседями "Девилз". Впереди у подопечных Карбери осталось четыре матча: против "Торонто Мейпл Лифс", дважды против "Питтсбург Пингвинз" и еще раз против "Коламбуса". Отставание "Кэпс" от зоны уайлд-карда составляет три очка, но при этом "столичные" провели на один матч больше, чем "Оттава". Овечкину и Ко поможет лишь чудо, в которое фанаты "Вашингтона" вряд ли все еще верят.