Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" со счетом 1:8 проиграл "Рейнджерс", Овечкин очков не набрал
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
04:49 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/khokkey-2085359349.html
"Вашингтон" со счетом 1:8 проиграл "Рейнджерс", Овечкин очков не набрал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085357815_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_8f6303a8942af659beeb28f825195cea.jpg
https://ria.ru/20260406/khokkey-2085353879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085357815_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_50bfc69c66b4284166b633aa483e9214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© REUTERS / Danny Wild
© REUTERS / Danny Wild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
8 : 1
Вашингтон
00:23 • Конор Шири
(Тай Картье, Адам Фокс)
23:07 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
25:53 • Уилл Кюилл
(Брейден Шнайдер, Джонни Бродзински)
28:33 • Уилл Кюилл
(Винсент Трочек, Владислав Гавриков)
33:22 • Адам Сикора
(Noah Laba, Ярослав Хмеларж)
38:27 • Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
42:27 • Винсент Трочек
59:28 • Уилл Кюилл
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
13:45 • Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:1 (1:1, 5:0, 2:0). В составе "Рейнджерс" хет-трик оформил Уилл Кулли (26-я, 29-я и 60-я минуты), еще по одной шайбе забросили Конор Шири (1-я минута), Джей Ти Миллер (24), Адам Сикора (34), Адам Фокс (39) и Винсент Трочек (43). У гостей автором гола стал Коннор Макмайкл (14).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал.
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" одержали пятую победу в последних шести играх.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Монреаль Канадиенс" (3:0).
02:46
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсВашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинИгорь ШестеркинВладислав Гавриков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    640
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала