"Вашингтон" со счетом 1:8 проиграл "Рейнджерс", Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:1 (1:1, 5:0, 2:0). В составе "Рейнджерс" хет-трик оформил Уилл Кулли (26-я, 29-я и 60-я минуты), еще по одной шайбе забросили Конор Шири (1-я минута), Джей Ти Миллер (24), Адам Сикора (34), Адам Фокс (39) и Винсент Трочек (43). У гостей автором гола стал Коннор Макмайкл (14).