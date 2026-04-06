"Вашингтон" со счетом 1:8 проиграл "Рейнджерс", Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:1 (1:1, 5:0, 2:0). В составе "Рейнджерс" хет-трик оформил Уилл Кулли (26-я, 29-я и 60-я минуты), еще по одной шайбе забросили Конор Шири (1-я минута), Джей Ти Миллер (24), Адам Сикора (34), Адам Фокс (39) и Винсент Трочек (43). У гостей автором гола стал Коннор Макмайкл (14).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал.
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" одержали пятую победу в последних шести играх.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Монреаль Канадиенс" (3:0).
