Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:11 06.04.2026 (обновлено: 08:22 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/kaprizov-2085369394.html
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ
2026-04-06T08:11:00+03:00
2026-04-06T08:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
https://ria.ru/20260406/khokkey-2085360090.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_74e86706adcf1456872c264210bc5e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Оформившего хет-трик Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В ночь на понедельник "Миннесота" на выезде обыграла "Детройт Ред Уингз" (5:4) в матче регулярного чемпионата. Капризов оформил шестой хет-трик в НХЛ и стал первой звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Детройт
4 : 5
Миннесота
01:40 • Альберт Йоханссон
(Axel Sandin Pellikka, Патрик Кейн)
47:18 • Axel Sandin Pellikka
(Дилан Ларкин, Лукас Рэймонд)
51:14 • Джей Ти Комфер
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
54:36 • Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
20:18 • Мэттью Болди
(Юэль Эрикссон Эк)
21:25 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Цуккарелло)
27:03 • Владимир Тарасенко
(Якоб Миддлтон, Райан Хартман)
32:32 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер)
58:06 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету 28-летнего россиянина 87 очков (43 гола + 44 передачи) в 75 матчах сезона. Он вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ и делит его с канадским нападающим "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом.
Второй звездой признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Уилл Кулли, забросивший три шайбы в домашнем матче против "Вашингтон Кэпиталз", который завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:1.
Третьей звездой стал нападающий "Сент-Луис Блюз" Роберт Томас, оформивший хет-трик и принесший команде гостевую победу над "Колорадо Эвеланш" (3:2).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Вашингтон" с треском провалил матч жизни. Овечкин останется без плей-офф?
05:10
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    640
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала