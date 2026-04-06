Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В ночь на понедельник "Миннесота" на выезде обыграла "Детройт Ред Уингз" (5:4) в матче регулярного чемпионата. Капризов оформил шестой хет-трик в НХЛ и стал первой звездой встречи.
05 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
01:40 • Альберт Йоханссон
(Axel Sandin Pellikka, Патрик Кейн)
47:18 • Axel Sandin Pellikka
51:14 • Джей Ти Комфер
(Симон Эдвинссон, Марко Каспер)
54:36 • Патрик Кейн
20:18 • Мэттью Болди
21:25 • Кирилл Капризов
27:03 • Владимир Тарасенко
32:32 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер)
58:06 • Кирилл Капризов
Всего на счету 28-летнего россиянина 87 очков (43 гола + 44 передачи) в 75 матчах сезона. Он вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ и делит его с канадским нападающим "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом.
Второй звездой признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Уилл Кулли, забросивший три шайбы в домашнем матче против "Вашингтон Кэпиталз", который завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:1.
Третьей звездой стал нападающий "Сент-Луис Блюз" Роберт Томас, оформивший хет-трик и принесший команде гостевую победу над "Колорадо Эвеланш" (3:2).