Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.

Второй звездой признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Уилл Кулли, забросивший три шайбы в домашнем матче против "Вашингтон Кэпиталз", который завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:1.