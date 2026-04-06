Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:58 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/futbol-2085524098.html
Футболисты "Уфы" упустили победу над "Торпедо" в концовке матча Первой лиги
"Уфа" на своем поле сыграла вничью с московским "Торпедо" в матче 27-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782772151_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_522d36111d45f1df478212e6ebe852fc.jpg
https://ria.ru/20260406/match-2085501976.html
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782772151_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_54126c8c89a65e336c823f9f086a12f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уфа, александр юшин, магомед якуев, александр беленов, торпедо (москва), урал, уфа, первая лига
© официальная страница ФК "Уфа" ВКонтактеФутболисты "Уфы"
Футболисты Уфы - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© официальная страница ФК "Уфа" ВКонтакте
Футболисты "Уфы". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Уфа" на своем поле сыграла вничью с московским "Торпедо" в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Магомед Якуев (42-я минута). У "Торпедо" отличился Александр Юшин (90+4).
Первая лига
06 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Уфа
1 : 1
Торпедо
42‎’‎ • Магомед Якуев
90‎’‎ • Александр Юшин
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 54-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник уфимской команды Александр Перченок. Две минуты спустя Юшин не смог забить пенальти в ворота "Уфы", удар парировал вратарь хозяев Александр Беленов.
"Уфа" идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета за четыре тура до конца чемпионата, в активе уфимского клуба 27 очков. "Торпедо" прервало серию из трех побед в лиге и располагается на 11-й позиции с 34 очками.
В следующем матче лиги "Уфа" 12 апреля на выезде сыграет против екатеринбургского "Урала", "Торпедо" в этот же день примет тульский "Арсенал".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
На матче Первой лиги "Арсенал" — "Факел" скончался болельщик
Вчера, 17:46
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала