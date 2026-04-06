14:49 06.04.2026
Ла Лига обратится в полицию из-за пожеланий смерти от болельщиков "Севильи"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ла Лига опубликовала заявление с осуждением оскорблений со стороны болельщиков "Севильи", в том числе пожеланий смерти владельцу и президенту футбольного клуба Хосе Марии дель Нидо Карраско, а также сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента.
По информации издания El Desmarque, группа болельщиков собралась в ночь на понедельник в аэропорту Севильи после прибытия команды, окружив клубный автобус. Фанаты выражали недовольство результатами, оскорбляли футболистов, называя их "наемниками" и "сукиными детьми", а также выкрикивали оскорбления в адрес руководства и владельца клуба, включая пожелания смерти.
"Угрозам, оскорблениям, пожеланиям смерти, нападкам и любым формам преследования или запугивания нет места ни в спорте, ни в демократическом обществе. Произошедшие вчера события в Севилье, а также другие эпизоды угроз, принуждения и запугивания, о которых стало известно Ла Лиге, требуют максимально жесткой реакции. Поэтому Ла Лига намерена подать жалобу по факту событий и предпринять необходимые юридические действия в компетентных судебных органах, сотрудничая с властями и правоохранительными органами для установления личности виновных", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Ла Лиги.
В воскресенье "Севилья" на выезде проиграла "Овьедо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала первой для команды под руководством нового главного тренера Луиса Гарсии Пласы. "Севилья" с 31 очком занимает 17-е место в таблице, опережая на два балла идущий в зоне вылета "Эльче".
