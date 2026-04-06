Ла Лига обратится в полицию из-за пожеланий смерти от болельщиков "Севильи"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ла Лига опубликовала заявление с осуждением оскорблений со стороны болельщиков "Севильи", в том числе пожеланий смерти владельцу и президенту футбольного клуба Хосе Марии дель Нидо Карраско, а также сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента.