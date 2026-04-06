https://ria.ru/20260406/fifa-2085432049.html
Юрист: ФИФА разрешит "Спартаку" отпустить Бонгонда на несколько дней позже
2026-04-06T13:15:00+03:00
футбол
спорт
ямайка
россия
юрий зайцев
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884510194_0:132:1024:708_1920x0_80_0_0_947c22a9a5e1c1a6ab9dc42d1f169509.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884510194_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_15beaa128cc345ec0f50ced3982b5a4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Зайцев: ФИФА разрешит "Спартаку" отпустить Бонгонда в сборную ДР Конго позже
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) во время следующей паузы на международные матчи разрешит московскому "Спартаку" отпустить полузащитника Тео Бонгонда в сборную ДР Конго на несколько дней позже.
Сборная ДР Конго
31 марта обыграла команду Ямайки
в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и вышла в финальную часть турнира. Ожидалось, что Бонгонда
вернется в Россию
в ночь на 3 апреля. После этого СМИ сообщили, что игроки задержались в сборной из-за празднований. 5 апреля в московском клубе заявили о намерении разбираться со сложившейся ситуацией в рамках дисциплинарного регламента ФИФА
.
«
"Во-первых, в регламенте ФИФА есть приложение №1, которое регулирует вопросы вызова игроков в национальные сборные. В нем говорится о последствиях, если игрок возвращается из сборной поздно. Если это происходит, перед следующим матчем клуб обращается в палату по статусу игроков ФИФА. Соответственно, она уже принимает решение о том, что клуб вправе отпустить игрока позже - на два дня позже для обычного международного окна и на пять для финальных этапов чемпионата мира. Вполне логично, что "Спартак
" должен обратиться и получить разрешение в следующий раз отпустить игрока позже", - сказал Зайцев
.
"Во-вторых, так как речь идет о массовой ситуации, думаю, что здесь возможно применение мер со стороны дисциплинарного комитета ФИФА в отношении федерации. Речь о том, что все игроки сборной не вернулись в свои клубы. С точки зрения финансовой компенсации для "Спартака", думаю, что история маловероятная. Для начала убытки надо подсчитать, потом понять, куда обращаться. ФИФА споры финансового характера не рассматривает, а в случае обращения в обычный суд, перспектив, на мой взгляд, нет", - отметил собеседник агентства.