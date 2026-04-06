Юрист: ФИФА разрешит "Спартаку" отпустить Бонгонда на несколько дней позже

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) во время следующей паузы на международные матчи разрешит московскому "Спартаку" отпустить полузащитника Тео Бонгонда в сборную ДР Конго на несколько дней позже.

"Во-вторых, так как речь идет о массовой ситуации, думаю, что здесь возможно применение мер со стороны дисциплинарного комитета ФИФА в отношении федерации. Речь о том, что все игроки сборной не вернулись в свои клубы. С точки зрения финансовой компенсации для "Спартака", думаю, что история маловероятная. Для начала убытки надо подсчитать, потом понять, куда обращаться. ФИФА споры финансового характера не рассматривает, а в случае обращения в обычный суд, перспектив, на мой взгляд, нет", - отметил собеседник агентства.