13:15 06.04.2026
Юрист: ФИФА разрешит "Спартаку" отпустить Бонгонда на несколько дней позже
Зайцев: ФИФА разрешит "Спартаку" отпустить Бонгонда в сборную ДР Конго позже

© пресс-служба ФК "Спартак"Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда. Архивное фото
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) во время следующей паузы на международные матчи разрешит московскому "Спартаку" отпустить полузащитника Тео Бонгонда в сборную ДР Конго на несколько дней позже.
Сборная ДР Конго 31 марта обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и вышла в финальную часть турнира. Ожидалось, что Бонгонда вернется в Россию в ночь на 3 апреля. После этого СМИ сообщили, что игроки задержались в сборной из-за празднований. 5 апреля в московском клубе заявили о намерении разбираться со сложившейся ситуацией в рамках дисциплинарного регламента ФИФА.
"Во-первых, в регламенте ФИФА есть приложение №1, которое регулирует вопросы вызова игроков в национальные сборные. В нем говорится о последствиях, если игрок возвращается из сборной поздно. Если это происходит, перед следующим матчем клуб обращается в палату по статусу игроков ФИФА. Соответственно, она уже принимает решение о том, что клуб вправе отпустить игрока позже - на два дня позже для обычного международного окна и на пять для финальных этапов чемпионата мира. Вполне логично, что "Спартак" должен обратиться и получить разрешение в следующий раз отпустить игрока позже", - сказал Зайцев.
"Во-вторых, так как речь идет о массовой ситуации, думаю, что здесь возможно применение мер со стороны дисциплинарного комитета ФИФА в отношении федерации. Речь о том, что все игроки сборной не вернулись в свои клубы. С точки зрения финансовой компенсации для "Спартака", думаю, что история маловероятная. Для начала убытки надо подсчитать, потом понять, куда обращаться. ФИФА споры финансового характера не рассматривает, а в случае обращения в обычный суд, перспектив, на мой взгляд, нет", - отметил собеседник агентства.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В "Спартаке" рассказали о ситуации с продлением контракта с Барко
Вчера, 09:04
 
