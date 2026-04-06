Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера - РИА Новости, 06.04.2026
12:49 06.04.2026
Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера
Власти Дагестана после массовых подтоплений готовятся представить в правительство России документы для введения в республике режима чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 06.04.2026
наводнение в дагестане
Республика Дагестан, Россия, Наводнение в Дагестане
Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера

Меликов: власти Дагестана готовятся к введению режима ЧС межрегионального

© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанкСпасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте
Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Власти Дагестана после массовых подтоплений готовятся представить в правительство России документы для введения в республике режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера, это позволит использовать для компенсаций пострадавшим и ликвидации последствий стихии региональные и федеральные средства, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Мы определились с той позицией, по которой мы будем формировать наши предложения по привлечению сюда средств из федерального бюджета. Я, может быть, личным участием в Москве попытаюсь какие-то вопросы подвинуть, нам активно идут навстречу все наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти… Это касается введения на территории Дагестана режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера", - сказал Меликов журналистам после заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ливней.
Он пояснил, что введение такого режима утверждает правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
"Для этого мы должны представить определенные документы. И это позволит нам для компенсации ущерба гражданам и ликвидации последствий ЧС использовать не только региональные, но и средства в федеральном бюджете. Вот об этом мы говорили на оперативном штабе", - добавил глава Дагестана.
В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Республика ДагестанРоссияНаводнение в Дагестане
 
 
