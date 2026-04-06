Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера
Власти Дагестана после массовых подтоплений готовятся представить в правительство России документы для введения в республике режима чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 06.04.2026
МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Власти Дагестана после массовых подтоплений готовятся представить в правительство России документы для введения в республике режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера, это позволит использовать для компенсаций пострадавшим и ликвидации последствий стихии региональные и федеральные средства, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Мы определились с той позицией, по которой мы будем формировать наши предложения по привлечению сюда средств из федерального бюджета. Я, может быть, личным участием в Москве
попытаюсь какие-то вопросы подвинуть, нам активно идут навстречу все наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти… Это касается введения на территории Дагестана
режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера", - сказал Меликов
журналистам после заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ливней.
Он пояснил, что введение такого режима утверждает правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
"Для этого мы должны представить определенные документы. И это позволит нам для компенсации ущерба гражданам и ликвидации последствий ЧС использовать не только региональные, но и средства в федеральном бюджете. Вот об этом мы говорили на оперативном штабе", - добавил глава Дагестана.
В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале
, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.