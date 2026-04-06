Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера

МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Власти Дагестана после массовых подтоплений готовятся представить в правительство России документы для введения в республике режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера, это позволит использовать для компенсаций пострадавшим и ликвидации последствий стихии региональные и федеральные средства, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Для этого мы должны представить определенные документы. И это позволит нам для компенсации ущерба гражданам и ликвидации последствий ЧС использовать не только региональные, но и средства в федеральном бюджете. Вот об этом мы говорили на оперативном штабе", - добавил глава Дагестана.