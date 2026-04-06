16:03 06.04.2026 (обновлено: 17:24 06.04.2026)
"Авангард" продлил контракт с американским форвардом
"Авангард" продлил контракт с форвардом Потуральски на один сезон

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" продлил соглашение с американским форвардом Эндрю Потуральски на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Американец заключил контракт с "Авангардом" в июле 2025 года. За сезон-2025/26 32-летний Потуральски сыграл 72 матча и набрал 69 очков (27 голов + 42 передачи). В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звезд КХЛ.
"Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки. Как я говорил раньше, были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
"Авангард" выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ против нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 4-1 и вышел в следующую стадию Кубка Гагарина, где сыграет против московского ЦСКА.
До "Авангарда" Потуральски с 2024 года находился в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс". В прошлом сезоне он принял участие в 59 матчах фарм-клуба "акул" "Сан-Хосе Барракуда" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 73 очка (30 голов и 43 результативные передачи).
