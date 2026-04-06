17:00 06.04.2026
В АТОР сообщили, что туристическая инфраструктура Дагестана не пострадала
Туристическая инфраструктура и экскурсионные маршруты в Дагестане не пострадали, несмотря на паводки и подтопления в регионе, рассказали в Ассоциации... РИА Новости, 06.04.2026
Республика Дагестан, Махачкала, Дербент, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана
Вид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Вид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Туристическая инфраструктура и экскурсионные маршруты в Дагестане не пострадали, несмотря на паводки и подтопления в регионе, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Несмотря на паводки и подтопления в Дагестане, туристическая инфраструктура и экскурсионные маршруты не пострадали – отели, достопримечательности и аэропорт открыты", - говорится в сообщении.
Власти Дагестана готовятся ввести режим ЧС межрегионального характера
В туроператоре Pegas Touristik рассказали, что стихия затронула в основном горные села и отдельные муниципалитеты южного Дагестана, такие как Мамедкала и Дагестанские Огни, которые не являются туристическими зонами – туристов там нет. "На инфраструктуре Махачкалы и Каспийска "вторая волна" осадков сказалась меньше всего", - отметили в ассоциации.
В компании "Интурист" подтвердили, что зоны временного скопления воды после дождей не относятся к туристическим локациям и не задействованы в экскурсионных маршрутах или размещении гостей.
Там подчеркнули , что основные туристические центры – Дербент и ключевые точки Махачкалы – функционируют в обычном режиме. "Что касается экскурсионной программы, то на данном этапе она выполняется в полном объеме: 5 апреля все запланированные выезды по Махачкале и Дербенту состоялись", - цитируют в АТОР компанию "Интурист".
В Pegas Touristik обратили внимание на то, что лишь одна экскурсия в Дербент 6 апреля была отменена, но все остальные маршруты выполняются по графику, а отели принимают туристов без ограничений. "Исключение – гостиница "Адмирал", в районе которой отключали электричество, – и по этой причине туристы были размещены в другом районе в аналогичном отеле", - сказали там.
Спасатели из Чечни прибыли в Дагестан для помощи населению
Также отмечается, что аэропорт Махачкалы не прекращал работу ни на один день. При этом единственным временным неудобством стало закрытие дороги на Дербент из-за прорыва дамбы и подтопления, в результате чего туристы, прибывшие накануне с размещением в Дербенте, были оперативно переселены в аналогичные отели Махачкалы.
"Однако дорога на Дербент уже открыта, вода ушла, и сейчас в регионе солнечная погода, все отели работают и принимают гостей", - пояснили в Pegas Touristik.
Как отметили в АТОР, туроператоры не фиксируют массовых аннуляций туров в Дагестан, но некоторое снижение спроса все же фиксируется. "В Дагестане в настоящее время находятся 142 туриста, включая детей, и никому из них помощь не требуется. Треть из них проживает в отелях Дербента, при этом никто не выражал желания досрочно покинуть регион, а все экскурсии осуществляются по графику", - сказали в Pegas Touristik.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Глава МЧС поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей
